Mezza maratona al via: l'elenco delle strade chiuse

Pronti, partenza, via! Intorno alle 9 di domenica 14 aprile 2019 ha preso il via la Mezza Maratona di Genova con migliaia di partecipanti tra le varie opzioni di percorso tra le vie della Superba, oltre alla classica Mezza Maratona a cui partecipano anche grandi campioni alla Family Run da 3,5 chilometri, passando per la Corri Genova di 13.

Strade chiuse Mezza Maratona di Genova

Gli organizzatori dell'evento hanno ufficializzato le strade che saranno chiuse al traffico fino alle ore 13:00. Ecco l'elenco completo.

piazza Caricamento

via Gramsci (direzione Ponente)

via Alpini d’Italia

stazione Marittima

via Fanti d’Italia

piazza del Principe (lato levante rotatoria)

via Andrea D’Oria

via Balbi (direzione levante)

piazza della Nunziata

via Bensa

largo della Zecca

via Cairoli

via Garibaldi

piazza delle Fontane Marose

via XXV Aprile

via XX Settembre

via Brigate Liguria (sul lato a ponente della carreggiata)

corso Aurelio Saffi (tratto compreso fra Via Vannucci e Via delle Brigate Partigiane)

via Diaz (carreggiata lato a mare su ambo i lati)

via Barabino (sul lato a mare del tratto compreso fra via Diaz e via Casaregis)

via Casaregis (tratto compreso fra via Barabino e via Ruspoli e sul lato levante fra via Ruspoli e Corso Marconi)

corso Italia (ambo le carreggiate)

corso Marconi (carreggiata lato a mare su ambo i lati)

rotatoria 8 Novembre 1989 (ad esclusione di una corsia lato monte adiacente l’aiuola centrale del Viale Brigate Partigiane)

strada Aldo Moro (entrambe le carreggiate)

ponte Elicoidale sul lato a levante per una lunghezza lineare di circa cento metri che adduce al Viadotto della Camionale e il piazzale che adduce al varco doganale San Benigno)

tunnel del sottopasso di Caricamento (lato monte) per direzione ponente

piazza Cavour

via Cesarea (senso unico di circolazione con direzione consentita da mare verso monte)