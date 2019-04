Mezza maratona, il derby fa anticipare le partenze

Sveglia anticipata per tutti i corridori della Mezza Maratona di Genova, prevista per domenica 14 aprile: tutta “colpa” del derby della Lanterna, che ha costretto gli organizzatori della manifestazione sportiva a spostare le partenze di mezz’ora per andare in contro in primis a esigenze di viabilità.

«A seguito della concomitanza con il derby di calcio Sampdoria-Genoa di domenica 14 Aprile delle ore 15, abbiamo dovuto modificare gli orari di partenza delle gare», confermano dalla pagina Facebook gli organizzatori. La partenza della Mezza Maratona è stata quindi anticpata alle 9 (anziché 9.30), la Corri Genova alle 9.15 (anziché 9.45) e la Family Run alle 10, unica partenza rimasta invariata.

«Ci scusiamo con tutti gli atleti ma tale decisione è stata presa indipendentemente dalla nostra volontà», concludono gli organizzatori, che rsottolineatno (vista la data in cui la notizia è stata diffusa) che «non è un pesce d’aprile».

Domenica 14 aprile sarà d’altronde una giornata parecchio complicata dal punto di vista del traffico: oltre al derby e alla Mezza Maratona è previsto anche uno sciopero della polizia Locale.