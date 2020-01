Metro gratis a chi ricicla la plastica, parte la sperimentazione

Nel corso della seduta di oggi, martedì 28 gennaio 2020, il consiglio comunale ha approvato una mozione (primo firmatario Federico Bertorello della Lega), che impegna il sindaco e la giunta a installare sperimentalmente alcune macchinette per il riciclo della plastica nelle principali fermate della metro e a ricompensare i cittadini virtuosi che utilizzano tali strumenti, offrendo loro biglietti gratuiti da utilizzare.

«Questo esperimento - dice Bertorello -, già avviato in diverse città internazionali e in Italia, oltre a incentivare la raccolta differenziata e contribuire a realizzare un procedimento di economia circolare, premia i cittadini che si comportano in modo virtuoso, incentivando il riciclo. Inoltre, con questo meccanismo, le bottiglie vengono raccolte e riutilizzate per la creazione di nuove e, anziché diventare rifiuti, vengono riemesse nel mercato».

«Incentivare il riciclo - conclude il consigliere - è un obiettivo di questa amministrazione e della Lega, dispiace constatare che, ancora una volta, i consiglieri del Partito Democratico abbiano deciso di assumere una posizione strettamente ideologica del no a prescindere, non votando la nostra proposta di buon senso che va nell'interesse esclusivo dei genovesi e dell'ambiente».