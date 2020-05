Metropolitana, da Brignole a piazza Martinez: ecco come sarà

"Prossima fermata piazza Martinez", forse. Il progetto definitivo di prolungamento della metro da Brignole a piazza Martinez è stato presentato mercoledì 13 maggio alla commissione consiliare.

Durante l'incontro online, nel rispetto delle norme anti covid-19, è saltata all'occhio l'assenza dei rappresentanti di Ferrovie.

Gli ingegneri del Rina e della società MMspa di Milano hanno illustrato la nuova tratta che, appunto, unirà stazione Brignole al quartiere di San Fruttuoso.

Ancora perplessità da parte dei comitati, ascoltati in commissione, sulla realizzazione dell'opera, sui costi e sui tempi. In particolare, i cittadini hanno chiesto chiarimenti a Tursi sull'impatto idrogeologico e ambientale dell'opera e i sindacati, anch'essi presenti, hanno chiesto risposte sul futuro dei cento lavoratori impiegati nell'officina di riparazioni locomotori di Trenitalia che in parte sarà demolita.

In ultimo, la cittadinanza ha proposto il riutilizzo delle aree liberate da Ferrovie a servizio del quartiere.

Il nuovo tracciato della metropolitana

Il prolungamento si sviluppa dal capolinea di Brignole, già in servizio, su due binari: quello pari di oltre 745 metri, quello dispari di 683,56. I convogli viaggeranno alla velocità di 55 Km/h come nel resto della metropolitatana di Genova.

I lavori partiranno dal "tronchino" della stazione Brignole che andrà in parte demolito. Il tracciato si sposterà poi verso mare sovrappassando via Archimede, corso Sardegna sul cavalcavia esistente, passa al fianco dell'officina riparazione locomotori di Trenitalia e finisce sul lato sud di piazza Martinez, dove si trova la scuola.

I vantaggi secondo i progettisti

La porzione di metro che si aggiunge presenta, in fase progettuale, una maggiore distanza tra la sagoma del convoglio e la facciata degli edifici più vicini al tracciato; l'impalcato su Via Archimede sarà di dimensioni inferiori rispetto a quelle previste nel Progetto Preliminare, con conseguente riduzione dell’impatto sulla viabilità: nella fase di costruzione sarà necessaria soltanto una parziale chiusura della carreggiata; non sarà necessaria la demolizione di parte ell’officina riparazione locomotori di Trenitalia grazie allo spostamento del tracciato verso sud.

Dal punto di vista dei trasporti, il trasferimento sulla metropolitana, tramite un facile interscambio, consentirà di alleggerire il traffico su gomma andando a raccogliere i flussi di traffico provenienti dalle linee urbane Amt che servono le alture di san Fruttuoso. In particolare, si prevede un decongestionamento del nodo di Brignole, sia dal punto di vista del numero di autobus che da quello dei passeggeri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un maggiore servizio di trasporto pubblico per le persone che devono recarsi all'ospedale San Martino: si andrà quindi a soddisfare una richiesta dei cittadini.