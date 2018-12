Metropolitana aperta fino a mezzanotte su tutta la tratta

Da lunedì 10 dicembre 2018 la metropolitana resta aperta tutte le sere fino a mezzanotte sull'intera tratta, da Brin a Brignole. Al sabato i cancelli si chiuderanno all'una di notte. Con il crollo di ponte Morandi, la metropolitana genovese è diventata ancor più un asse di trasporto fondamentale per la città.

La necessità e l'urgenza di tenere aperta la metro tutto il giorno e la notte sulla tratta tra Brin e Dinegro hanno portato al massimo utilizzo del sistema, testandone la capacità di assorbimento dei flussi con ottimi risultati. Il numero di cittadini che la utilizza giornalmente è cresciuto e questo ha permesso all'azienda di valutare la domanda attuale e le prospettive di ulteriore sviluppo.

Proprio sulla base dei carichi e delle necessità di utilizzo, è stata ristudiata, d'accordo con l'Amministrazione comunale, l'offerta di servizio della metropolitana che si concretizzerà con l'avvio del nuovo orario da lunedì 10 dicembre relativo all'intera rete da Brin a Brignole che prevede:

dal lunedì al venerdì apertura dalle 5.00 del mattino fino a mezzanotte;

al sabato apertura alle ore 5.30 e chiusura posticipata di un’ora, vale a dire fino all’una del mattino;

alla domenica il nuovo orario sarà dalle 6.00 a mezzanotte.

La nuova organizzazione del servizio e la forte crescita in termini di corse offerte giornalmente ha comportato anche un incremento degli organici della metropolitana: i macchinisti sono passati da 21 a 28 e il personale di manutenzione passerà dai 28 operai presenti oggi a 35. Le corse offerte passeranno, con il prolungamento dell'orario serale, dalle attuali 248 al giorno (riferite a un giorno feriale), a 320 al giorno, con un incremento del 29%.

Per garantire comunque un collegamento tra la Valpocevera e il centro nelle ore di chiusura della metro sarà attivato quotidianamente, dal 10 dicembre, il servizio bus gratuito N3 tra piazza Acquaverde e Brin con transito in via Borzoli e fermate solo in via Buozzi e piazza Pallavicini.