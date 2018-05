Metropolitana: da lunedì orario prolungato e corse aumentate

Metropolitana aperta dalle 6 e più corse al mattino. Con queste prime novità parte la revisione della sotterranea genovese, come anticipato da Genova Today. A partire da lunedì 7 maggio la metro aprirà, dal lunedì al sabato, alle ore 6 con le prime corse alle 6 da Brin e alle 6.11 da Brignole.

Saranno, inoltre, intensificate, nei giorni feriali, le corse nelle fasce orarie dalle 7 alle 9 e dalle 12.30 alle 14.30, quando sono soprattutto gli studenti a muoversi per andare a scuola e tornare a casa.

«Abbiamo volentieri accolto le numerose richieste arrivate da parte dei lavoratori, che chiedevano l'anticipo dell'apertura della metropolitana, soprattutto quelli che si recano al lavoro al mattino presto - dichiara Stefano Balleari, vicesindaco e assessore alla Mobilità -. L'intensificazione delle due punte di servizio del mattino le abbiamo volute per agevolare i tanti studenti che utilizzano la metro per andare a scuola e tornare a casa, queste corse in più garantiranno condizioni di viaggio più confortevoli».