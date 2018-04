Spaccio nella stazione della metro, arrestato pusher recidivo

Aveva scelto la stazione della metro della Darsena come base per il suo giro di spaccio, e alla fine sono stati proprio i viaggiatori a contribuire al suo arresto: in manette è finito un giovane di poco già di vent’anni di origini nigeriane, fermato dalla polizia anche grazie al fiuto dei cani.

L’arresto è scattato nel pomeriggio di lunedì, quando gli agenti del Commissariato Pré, alla luce delle sempre più numerose segnalazioni, hanno deciso di organizzare un servizio di controllo nella stazione della metro Darsena insieme con il Reparto Prevenzione Crimine Liguria e il cane antidroga dell’Upg della questura. Ed è stato proprio il cane a dirigersi immediatamente verso un giovane straniero che, fermato dagli agenti, si è subito mostrato nervoso e ha detto di essere diretto verso via del Campo per raggiungere alcuni amici.

L’atteggiamento ha però insospettito i poliziotti, che lo hanno perquisito trovandogli negli slip 10 dosi di marijuana pronte per essere vendute. Il giovane è stato quindi arrestato e portato in questura, dove dagli accertamenti è emerso che era già stato arrestato a inizio aprile e denunciato a febbraio per lo stesso motivo. Sempre nel corso dei controlli, gli agenti hanno individuato e segnalato all’autorità giudiziaria anche tre clienti del pusher.