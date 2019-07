Valpolcevera, metro aperta sino all'una tutti i giorni tra Brin e Dinegro

Si allunga ancora l’orario della metropolitana nella tratta Brin-Dinegro.

Per andare incontro alle richieste dei residenti della Valpolcevera e in particolare di Certosa, ostacolati negli spostamenti quotidiani dal crollo del ponte Morandi e dalla chiusura di via Fillak, Amt e Comune hanno deciso di prolungare l’orari della metropolitana sino all’una ogni giorno.

La variazione di orario entra in vigore mercoledì 24 luglio, e lo resterà sino alla riapertura di via Fillak, per cui al momento non c’è ancora una data.

Ecco le partenze aggiuntive sulla tratta Brin - Dinegro.

- Da Brin: 00.05 - 00.20 – 00.40 – 01.00

- Da Dinegro: 00.30 – 00.50 – 01.10

Via Trenta Giugno chiusa in notturna per una settimana

Sempre per quanto riguarda la viabilità, dopo corso Perrone anche via Trenta Giugno dovrà essere chiusa in orari notturno per consentire i lavori di taglio e rimozione delle travi cassone della pila 8 del lato Ovest del ponte Morandi: la strada sarà chiusa al traffico dalle 20 alle 6 nel periodo compreso tra venerdì 19 e mercoledì 24 luglio.