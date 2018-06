Cade da una scala alla Metro, operaio in codice rosso al Galliera

Ancora un incidente sul lavoro a Genova: questa volta a restare ferito, nella tarda serata di venerdì, è stato un 50enne di professione frigorista che stava lavorando alla Metro di Bolzaneto.

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo, residente a Cirié, in provincia di Torino, stava effettuando la manutenzione nell’area frigoriferi in piedi su una scala quando ha perso l’equilibrio ed è caduto per 3 metri battendo la testa.

Subito soccorso dai colleghi, è stato poi affidato ai militi del 118, che lo hanno accompagnato in codice rosso all’ospedale Galliera: la prognosi sarebbe riservata. Indagini sono in corso ora da parte dell’ispettorato del lavoro della Asl 3 e dei carabinieri.