Fumo nei locali della metro, evacuata la stazione di De Ferrari

Attimi di paura sabato pomeriggio alla stazione di De Ferrari della metro per la presenza di fumo individuato nei pressi dell’uscita di sicurezza di piazza Matteotti.

L’allarme è scattato intorno alle 17, quando il posto centrale di Amt di Brin e alcuni passanti hanno notato il fumo e avvisato i vigili del fuoco. La stazione della metro è stata evacuata in via precauzionale per consentire ai pompieri di bonificare l’area, e intorno alle 19 le operazioni erano ancora in corso.

Non è ancora chiara la causa del fumo. Nessun passeggero è rimasto ferito o intossicato, e la metro continua regolarmente il servizio saltando però la fermata di De Ferrari, che è rimasta chiusa sino alle 19.15, quando è terminata la bonifica.