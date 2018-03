Metro, altri 15 milioni per l'acquisto di 3 nuovi treni

Aumentano i finanziamenti per il prolungamento della metropolitana di Genova: il Ministero dei Trasporti ha firmato una delibera che prevede che i fondi destinati all’infrastruttura passino dai 137 milioni e 800 mila euro previsti a 152 milioni e 800 mila euro, con un incremento di 15 milioni da utilizzare per l’acquisto di tre nuovi vagoni ferroviari.

Il decreto, firmato qualche giorno prima della scadenza elettorale, conferma dunque l’intenzione dell’amministrazione di prolungare il percorso della metro sino a Terralba, continuando ad affidare il servizio a Amt.

Soddisfatto l’assessore comunale alla Mobilità, Stefano Balleari, che ha sottolineato l’importanza strategica dei contatti coltivati a Roma: «Da mesi intrattengo incontri, telefonate e conference call con gli uffici tecnici e amministrativi del Ministero dei Trasporti.Tutto nasce dalle indicazioni del sindaco Marco Bucci di intensificare i rapporti con i vari Ministeri, da troppi anni trascurati dalle amministrazioni precedenti - è stato il commento di Balleari - Queste nuove relazioni ci hanno consentito di ricevere questo importante contributo dopo quasi dieci anni in cui la rete metropolitana genovese non riceveva più alcun tipo di finanziamento».

Immediata la “rivendicazione” del Pd: «Ammonta a 191 milioni di euro il fondo stanziato dal ministro dei Trasporti Delrio per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, destinato alle reti metropolitane, le linee tramviarie e il materiale rotabile su tutto il territorio nazionale. Nello specifico al capoluogo ligure arrivano 15 milioni di euro per la fornitura di tre unità di trazione. Un intervento importante e fondamentale per migliorare la qualità del trasporto pubblico genovese da parte del governo di centrosinistra».