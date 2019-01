Lavori di manutenzione sulla linea, chiusura notturna per la metro

Ancora lavori di manutenzione in metropolitana, ancora uno stop notturno del servizio: Amt rende noto che dalle 21.30 di giovedì 17 gennaio alle 5 di venerdì 18 gennaio verranno effettuati alcuni interventi che rendono necessaria la sospensione.

Le ultime partenze saranno alle 21.17 da Brignole per Brin e alle 21.10 da Brin per Brignole. Per agevolare gli spostamenti, la linea notturna N3 (Principe - Brin) sarà anticipata alle 21.15 e sarà in servizio, come di consueto, fino alle 5.16.

Il normale servizio diurno della metro riprenderà alle 5 di venerdì 18 gennaio.