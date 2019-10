Metropolitana ferma per una notte per manutenzione

Dalle ore 21.30 di mercoledì 9 alle ore 5 di giovedì 10 ottobre dovranno essere effettuate attività di manutenzione in metropolitana e il servizio dovrà essere sospeso: le ultime partenze saranno alle ore 21.17 da Brignole per Brin e alle ore 21.10 da Brin per Brignole.

Alle ore 5 di giovedì 10 ottobre riprenderà il normale servizio diurno della metropolitana.

Il collegamento serale con la val Polcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento-Brin-Pontedecimo) in servizio dalle 20.15 all'1.20 di notte.