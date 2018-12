Metro ferma per un guasto tra Brin e Dinegro, disagi nell'ora di punta

Inizio mattinata in salita per tutti i pendolari che da Certosa si muovono verso il centro per un guasto alla metro, diventata uno dei mezzi più utilizzati dai residenti del quartiere e anche da molti abitanti della Valpolcevera in generale.

Lo stop, spiegano da Amt, è dovuto a un problema a un deviatoio che ha bloccato il transito nella tratta tra Brin e Dinegro dalle 7.30 a poco dopo le 8. Amt si è mosso subito per istituire i bus sostitutivi in via Buozzi e a Brin, che hanno sfruttato corso Perrone per trasportare i passeggeri.

Alle 8.05 circa la metro è ripartita su un unico binario anche tra Brin e Dinegro, tornando poi del tutto regolare alle 8.20, ma la mezz’ora di stop forzato ha causato non pochi disagi ai pendolari, che nell’ora di punta erano presenti molto numerosi in stazione e hanno dovuto ammassarsi sui vagoni e scegliere di usare il bus.