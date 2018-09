Brin, assalto alla metro: "blocco" all'ingresso per la troppa affluenza

Secondo giorno di scuola a Genova, secondo giorno di traffico infernale soprattutto nel ponente della città. Dopo un esordio tutto sommato positivo - in cui però non sono mancate code e disagi soprattutto in zona Sestri Ponente - la città si confronta con una seconda giornata in cui la maggior parte dei bambini e dei ragazzi inizia a frequentare le classi con orario regolare, e in cui molti genovesi hanno accolto l’appello delle istituzioni a utilizzare i mezzi pubblici.

Conseguenza diretta, tra le 7 e le 8 di martedì mattina era praticamente impossibile accedere alla fermata della metropolitana di Brin, con persone in coda fuori dai tornelli e banchina affollatissima di studenti diretti verso il centro, cui si aggiungono i pendolari: «Una frequenza di 15 minuti in orario di punta, non è sufficiente», è uno dei commenti che si sono alzati dai passeggeri, mentre c’è chi si è visto costretto a prendere l’auto anche solo per raggiungere Brin da Bolzaneto perché “i mezzi Amt a Murta non riescono ad arrivare, e all’ingresso della metro c’è il blocco all’entrata per la troppa affluenza».

La metro, d'altronde, insieme con i treni (in stazione a Principe sono presenti volontari di Protezione Civile incaricati di informare i ragazzi sui cambi treno e la presena di navette) è diventata uno dei mezzi di trasporto principali per i residenti del ponente genovese, molto più degli autobus che spesso finiscono per restare imbottigliati nel traffico. Nell'ora di punta di martedì, la Municipale si è ritrovata a gestire lunghissimi serpentoni di auto all'uscita dalla Sopreaelevata in via di Francia (dove intorno alle 9 restavano ancora code), alla rotatoria dell'uscita autostradale di Bolzaneto, all'imbocco Guido Rossa e, come accade ormai da settimane, in via Cornigliano e in via Siffredi.