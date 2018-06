Controlli contro i “furbetti” in metro, più di 100 multe in 4 ore

Oltre 1.500 persone controllate, più di 100 multe staccate: continuano i controlli del personale Amt sulle linee di trasporto pubblico, e questa volta in verificato hanno preso di mira i “portoghesi” della metropolitana.

Nella giornata di martedì 18 controllori si sono sparpagliati nella stazione metro di Brignole, alla banchina e agli arrivi, e tra le 14 e le 18 hanno fermato e controllato 1.550 passeggeri in discesa, elevando 103 multe per mancanza di biglietto, pari a un tasso di evasione del 6,6%, superiore rispetto alla precedente verifica intensiva in metropolitana, ma in media inferiore rispetto alle linee bus. Tra le persone trovate senza biglietto, 21 hanno deciso di pagare subito la multa di 41,50 euro.

La verifica intensiva in metro è stata condotta, come ormai è consuetudine, con gli agenti della polizia Municipale, cui è affidato il compito di garantire la sicurezza dei controllori e di assicurarsi che nessuno sfugga al controllo decidendo di non mostrare i documenti o di mentire sulla propria identità o reagendo con violenza: «Il dato rilevato oggi è interessante perché conferma la specificità della metropolitana: il tasso di evasione in metro è minore rispetto a quello sui bus anche se presenta ancora margini di recupero - è stato il commento di Marco Beltrami, amministratore unico Amt - Nel complesso la clientela della metropolitana mostra comunque un buon grado di rispetto delle norme di viaggio. Questi dati e le recenti esperienze di utilizzo serale nel week end, ci stimolano ad arricchire sempre di più il servizio».