Metro gratis nella giornata in ricordo delle vittime di ponte Morandi

Venerdì 14 settembre, a un mese dal crollo di ponte Morandi, Genova si stringe ai familiari delle vittime e a tutti i cittadini colpiti dalla tragedia. Al minuto di silenzio previsto alle 11.36 seguirà nel pomeriggio, alle 17.30, la commemorazione in piazza De Ferrari.

Comune di Genova e Amt, per agevolare l'afflusso, soprattutto dei cittadini della Valpolcevera, hanno stabilito per venerdì 14 settembre la gratuità della metropolitana sull'intera tratta dalle ore 15 alle ore 21. Come tutti i venerdì la metropolitana rimarrà poi aperta fino all'una di notte. Dall'una alle cinque del mattino vi sarà, come di consueto, il collegamento sulla tratta Brin-Dinegro.

In occasione della giornata del ricordo, alcune vie del centro saranno chiuse al transito veicolare. A partire dalle ore 16 fino al termine della manifestazione che si svolgerà in piazza De Ferrari, le linee 18, 18/, 20, 34, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, e Volabus modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 18, 18/, 39 e 40

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 20 e Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre (dove verrà effettuata la fermata), piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre (dove verrà effettuata la fermata), via Sofia Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Sofia Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi e piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 36

Direzione ponente: i bus giunti in XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Sofia Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio in coda a quello della linea 17. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante riprenderanno percorso regolare.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi e piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 46

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi e via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.