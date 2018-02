Meteo weekend: sabato nuvoloso, domenica arriva la pioggia

Meglio preparare gli ombrelli questo weekend, perché - soprattutto domenica - è previsto l'arrivo di una perturbazione sul Genovese.

Sabato e domenica

Mentre sabato il tempo reggerà ancora (e infatti sono previste nubi sparse, cielo poco nuvoloso e in serata addirittura cielo sereno), domenica invece la situazione peggiorerà: fin dalla prima mattina previste piogge deboli, in intensificazione durante il corso della giornata. Tanto che alcune manifestazioni - come il Carnevale di Arenzano - sono state rinviate alla domenica successiva.

Anche le temperature non saranno alte, e le massime si aggireranno intorno ai 10 gradi. Nell'entroterra e sulle alture, non si escludono nevicate.

Maltempo anche per tutta la prossima settimana

Il maltempo in arrivo domenica stazionerà per un po' su Genova: per avere una giornata senza pioggia bisognerà probabilmente aspettare addirittura venerdì prossimo.