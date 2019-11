Torna il maltempo: lampi e tuoni sulla città, maxi grandinata sul ponente

Un improvviso acquazzone con annessa grandinata si è abbattuto nella tarda mattina di mercoledì sul ponente genovese, “allargandosi” poi al resto della città con tuoni e fulmini: tra i quartieri più colpiti Cornigliano, Sestri Ponente, Trasta, Rivarolo e in generale la Vapolcevera. Il temporale si è quindi spostato verso levante, portando con sé anche la grandine.

Il maltempo torna dunque a bersagliare la regione dopo qualche giorno di tregua, con conseguente brusco calo delle temperature.

Previsioni meteo mercoledì 6 e giovedì 7 novembre

Per la giornata di giovedì, Arpal prevede deboli piogge sparse e locali rovesci in attesa dell’avvicinamento di una perturbazione che nel pomeriggio porterà a un aumento dell'instabilità. Deboli precipitazioni hanno interessato in particolare le zone interne della parte orientale della provincia di Genova e lo spezzino con cumulate dalla mezzanotte di 14.6 millimetri a Fallarosa (Torriglia, Genova) e 14.2 a Marinella di Sarzana (La Spezia, qui 8.6 millimetri in 15 minuti, 4.8 in 5 minuti).

I venti sono da Sud Ovest fino a forti a Levante, da Sud Est sul centro e l'imperiese, settentrionali sul savonese. Da segnalare nella notte una raffica a 114.8 km/h a Casoni di Suvero (La Spezia) mentre, in costa, di 82.1 km/h a Fontana Fresca. Il mare è molto mosso.

Nella notte le temperature per provincia più basse sono state: Poggio Fearza (Imperia) 0.4, Calizzano (Savona) 1.3, Pratomollo (Genova) 19.9, Casoni di Suvero (La Spezia) 4.6. Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 15.9, Savona Istituto Nautico 11.3, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 9.6, La Spezia 15.1.

Venerdì sarà una giornata perturbata con piogge diffuse in particolare sul Centro-Levante: sulle zone CE si attendono cumulate significative. Fino alla prima mattina ancora condizioni di instabilità con locali rovesci/temporali, bassa probabilità di fenomeni forti (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Seguire i prossimi aggiornamenti.