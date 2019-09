Settembre inizia all'insegna del meteo instabile, le previsioni

Il mese di settembre comincia all'insegna dell'instabilità secondo le previsioni meteo di Arpal. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Previsioni meteo Arpal lunedì 2 settembre 2019

Il passaggio di una veloce perturbazione da Nord-Ovest accentua l'instabilità pomeridiana su tutta la Liguria: locali rovesci e temporali con bassa probabilità di fenomeni forti (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali o rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Locali condizioni di disagio per caldo nelle ore più calde, in particolare nelle zone urbane.

Previsioni meteo Arpal martedì 3 settembre 2019

Debole instabilità residua nelle prime ore della notte in rapido esaurimento. Nella nottata ingresso di venti settentrionali di intensità tra moderata e forte con raffiche intorno ai 60-70 km/h nel genovese e a ponente; moderati sul levante in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Previsioni meteo Arpal mercoledì 4 e giovedì 5 settembre 2019

Mercoledì 4 settembre nulla da segnalare da parte di Arpal, la giornata dovrebbe essere serena o poco nuvolosa; secondo la tendenza pubblicata da Arpal giovedì potrebbero aumentare le nubi e potremmo avere un tempo instabile sopratutto in serata con calo delle temperature.