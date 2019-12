Meteo, ci aspetta una settimana all'insegna della pioggia: le previsioni

È durata poco la pausa dalla pioggia: già domenica il tempo si è dimostrato instabile, ma da lunedì 16 dicembre tornerà decisamente a piovere sulla nostra regione e in particolare su Genova.

Secondo Arpal, da lunedì, l'approssimarsi di una perturbazione atlantica determinerà dal pomeriggio un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Attese in serata precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, accompagnate da un deciso rinforzo dei venti.

Anche Limet conferma, parlando di un inizio di settimana prevalentemente autunnale, con precipitazioni via via più diffuse e insistenti, e temperature (magra consolazione) oltre la media del periodo. Dunque farà forse più caldo, ma in compenso la settimana sarà piovosa.

La pioggia accompagnerà il genovesato per buona parte della settimana, insistendo particolarmente nella giornata di martedì 17 dicembre. Insomma, prepariamo gli ombrelli e aspettiamoci ci prendere pioggia quando passiamo il nostro tempo all'aperto, magari per lo shopping natalizio: per rivedere il sole potremmo dover aspettare giorni, il maltempo ci accompagnerà forse fino a venerdì compreso.