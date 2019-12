Capodanno 2020, le previsioni meteo per le Feste

Dovrebbe essere un Capodanno 2020 all'insegna del bel tempo e con temperature in aumento, secondo i previsori Arpal. L'alta pressione dovrebbe infatti rimanere su Genova e sulla Liguria almeno fino a mercoledì 1° gennaio 2020, anche se ovviamente i modelli saranno aggiornati nei prossimi giorni.

Previsioni meteo di Arpal per domenica 29 dicembre 2019

Prosegue l'espansione dell'anticiclone verso le regioni Baltiche, con conseguente richiamo di correnti fredde continentali sul Mediterraneo. Sulla Liguria cielo in prevalenza sereno, locali velature in rapido transito al mattino sul Levante. Temperature in sensibile calo, soprattutto nei valori minimi. Venti deboli in prevalenza settentrionali con rari rinforzi fino a moderati tra Genova e Savona.

Previsioni meteo di Arpal per lunedì 30 dicembre 2019

Nessuna variazione di rilievo secondo i previsori di Arpal. Ancora condizioni di stabilità con cielo sereno su tutta la regione e debole ventilazione settentrionale con rari rinforzi. Venti settentrionali, fino a moderati tra Savona e Genova, deboli altrove, in ulteriore calo in serata

Previsioni meteo di Arpal 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020

I previsori Arpal si attendono due giornate serene o poco nuvolose. Temperature in aumento nella giornata di martedì 31 dicembre 2019, stazionarie invece per mercoledì 1 gennaio 2020. Nella giornata di martedì 31 mattinata serena con un aumento delle nubi nel pomeriggio. Il primo giorno del 2020 dovrebbe invece essere sereno o, al massimo, poco nuvoloso.