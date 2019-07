Ondata di caldo, a Genova minime di 26 gradi. Ma nel weekend arriva la pioggia

Genova, come il resto d’Italia (e gran parte di Europa) si è svegliata giovedì nella morsa del caldo, dopo una notte in cui il termometro ha sfiorato i 30 gradi in gran parte della regione. E Arpal, proprio alla luce delle condizioni meteo, ha confermato l’avviso per disagio fisiologico da caldo, al momento limitandosi a giovedì.

Anche se per il Ministero della Salute anche venerdì sarà giorno da bollino rosso, infatti, per Arpal proprio da domani le temperature dovrebbero iniziare a scendere, sfociando nel weekend in una perturbazione che porterà pioggia, temporali e persino il freddo in alcune località montane dello Stivale, soprattutto domenica. Venerdì, però, i valori di umidità sino previsti in rialzo, e sono confermate condizioni di moderato disagio fisiologico per caldo su tutta la regione almeno fino al pomeriggio, e per sabato l’allerta scende al livello giallo.

Tornando alla situazione odierna, l'ondata di caldo ha come detto raggiunto il suo apice con sensazione di afa persistente e temperature massime ben al di sopra della media del periodo. I valori possono raggiungere e localmente superare i 35 gradi sulla costa mentre, nelle valli interne si avranno locali picchi intorno ai 38-39 gradi.

Ondata di caldo, le temperature tra mercoledì e giovedì

Le temperature della scorsa notte sono state estremamente elevate e accompagnate da tassi di umidità su valori generalmente medi.

Aa Genova il Centro Funzionale ha viaggiato tra 26.7 (minima regionale assoluta più elevata) e 28.4, Savona Istituto Nautico tra 25.4 e 26.2, Imperia Osservatorio Meteo Sismico tra 24.7 e 27.3, La Spezia tra 25.5 e 27.9.

Allargando lo sguardo all’intera rete di monitoraggio Omirl si segnalano i 26.4 di Cipressa (Imperia), i 25.8 di Sciarborasca (Genova), i 26.1 di Alassio (Savona), i 25.4 di Corniolo (La Spezia).

Alle ore 10.45 la temperatura più alta registrata sul territorio regionale è quella di Rocchetta Nervina, nell’imperiese, con 36.2; nel savonese 33.6 ad Albenga Isolabella, in provincia di Genova 34.4 a Pian dei Ratti (comune di Orero), nello spezzino 33.4 a Luni Provasco.

Per quanto riguarda le città capoluogo di provincia questi i valori massimi raggiunti fino ad ora con tassi di umidità oscillanti tra il 50 e il 70%: Genova Centro Funzionale 31.3 alle ore 9.00, Savona Istituto Nautico 31.8 alle ore 9.00, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 30.3 alle ore 10.00, La Spezia 31.7 alle ore 10.30.