Meteo, torna il grande caldo: temperature in impennata

Nuova impennata delle temperature a Genova e in Liguria secondo le previsioni di Arpal. Un aumento previsto già a partire da sabato 20 luglio 2019 con il grande caldo che sarà protagonista domenica 21 luglio e nei giorni successivi, almeno fino a mercoledì 24.

Previsioni meteo Arpal venerdì 19 luglio

Una lenta rimonta dell'alta pressione favorisce il ritorno a condizioni di tempo stabile. La giornata sarà in prevalenza soleggiata con addensamenti in mattinata più persistenti sul centro-Ponente e cumuli pomeridiani sui rilievi, non si escludono isolati rovesci o temporali deboli o al più moderati.

Previsioni meteo Arpal sabato 20 luglio

L'alta pressione si consolida ma permane un flusso umido nei bassi strati che porta modesti addensamenti sulle coste e cumuli ad evoluzione diurna sui rilievi, dove sono possibili isolati piovaschi. Nel pomeriggio deboli e temporanee velature dovute al transito di nubi alte.

Previsioni meteo Arpal domenica 21 luglio

Sole e deboli addensamenti nella giornata di domenica, tendenza al bel tempo invece nei primi giorni della settimana, da lunedì 22 a mercoledì 24 luglio 2019 .Temperature in impennata da domenica.