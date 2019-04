Meteo Liguria, pioggia anche il 25 aprile

Il 25 aprile in Liguria dovrebbe essere caratterizzato da un meteo simile a quello del giorno di Pasquetta, con piogge nella seconda parte della giornata. I patiti della gita fuori porta dovranno quindi attendere il primo maggio per fare programmi all'aria aperta, condizioni meteo permettendo.

Previsioni meteo di Arpal sulla Liguria mercoledì 24 aprile 2019

Il passaggio di una perturbazione è associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o isolato temporale in rapido spostamento da Ponente verso Levante, con cumulate significative su A. Bassa probabilità di temporali forti su tutte le aree. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni in serata. Venti forti (50-60 km/h) dai quadranti meridionali su ABD e sui rilievi di CE, possibili raffiche anche oltre 90-100 km/h sui crinali più esposti. Mare molto mosso con moto ondoso in calo.

Previsioni meteo di Arpal sulla Liguria giovedì 25 aprile 2019

Possibili locali rovesci o temporali al più moderati nelle ore pomeridiane e serali, più probabili su BCE.

Previsioni meteo di Arpal sulla Liguria venerdì 26 aprile 2019

Il passaggio di un fronte freddo accentua le condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi fino a moderati, più probabili sui rilievi di BCE. Venti in rinforzo (40-50 km/h) dai quadranti meridionali, rafficati sui capi e sui rilievi.

La suddivisione in zone del territorio regionale