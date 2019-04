Domenica di pioggia, ma lunedì torna il Sole

Su Genova e sulla Liguria sono arrivate piogge e temporali tra la serata di sabato 13 e domenica 14 aprile 2019. La situazione dovrebbe migliorare dal pomeriggio di domenica e nella giornata di lunedì 15 aprile 2019 secondo le previsioni di Arpal.

Previsioni meteo Arpal domenica 14 aprile

Rapido passaggio perturbato associato all'ingresso di un nucleo di aria fredda in discesa dalle Alpi. Nelle prime ore della giornata si attendono piogge diffuse soprattutto su Centro e Ponente, in prevalenza a carattere di rovescio o temporale; localmente le precipitazioni potranno risultare di forte intensità anche se i fenomeni più intensi sono attesi sul mare. Non si escludono locali grandinate e deboli spolverate nevose al di sopra dei 1000 metri. Dal pomeriggio, il deciso rinforzo dei venti da nord favorirà ampie schiarite a Ponente, nuvolosità variabile a Levante; sensibile calo delle temperature. Venti settentrionali in rinforzo fino a forti e rafficati sul settore centrale e sui rilievi. Segnalazioni di protezione civile: possibili temporali forti, localmente associati a grandine; deciso rinforzo dei venti da Nord fino a forti e rafficati. Temperature in diminuzione.

Previsioni meteo Arpal lunedì 15 aprile

La rimonta dell'alta pressione da Ovest espone la Liguria all'afflusso di correnti più secche dai quadranti settentrionali favorendo il ritorno a condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso; qualche addensamento cumuliforme sui rilievi. Temperature massime in ripresa. Venti settentrionali, fino al mattino ancora forti su centro-ponente e sui rilievi, successivamente in calo fino a deboli o moderati.