Meteo: le previsioni per Pasqua e Pasquetta

Genovesi pronti a partire per qualche giorno di vacanza oppure desiderosi di trascorrere qualche ora all'aria aperta a Pasqua e Pasquetta. Per questo in molti stanno tenendo con particolare attenzione sotto controllo le previsioni meteo per il fine settimana pasquale.

In particolare Pasquetta è giornata in cui tradizionalmente si organizzano barbuecue e pranzi sui prati con famiglia o amici. Le previsioni meteo per il lunedì di Pasquetta sono al momento discrete, a farla da padrone dovrebbe essere il sole. Il dubbio non sono tanto le condizioni del cielo, ma quelle dei prati visto che domenica di Pasqua e soprattutto sabato sono attese piogge.

Non si dovrebbe trattare di precipitazioni troppo consistenti. La giornata di venerdì sarà caratterizzata da piogge deboli o moderate diffuse, stando a quanto riporta Limet, centro meteo ligure. In queste ore ritornano a dominare le correnti atlantiche con una serie di fronti perturbati in viaggio da ovest verso est. Pasqua e Pasquetta però potrebbero passare sotto un tempo prevalentemente asciutto, conclude Limet.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 30 marzo 2018

Dal pomeriggio piogge diffuse per effetto del transito di una perturbazione atlantica da Ponente verso Levante. I fenomeni saranno di intensità localmente moderata anche a carattere temporalesco con bassa probabilità di temporali forti su tutta la regione tranne l'imperiese, in particolare in serata (possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti; osservare le opportune norme di autoprotezione). Vento forte da Sud-Ovest sull'intera costa con raffiche fino a 60-70 km/h.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 31 marzo 2018

Prosegue la fase perturbata con piogge diffuse su Centro-Levante più persistenti nella prima parte della giornata sul levante della regione, dove le cumulate raggiungeranno valori significativi. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con bassa probabilità di temporali forti sulla parte centro-orientale della regione (possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Vento forte da Sud-Ovest sulle due riviere. Mare localmente agitato per onda da Sud-Ovest su imperiese, molto mosso altrove, in aumento.