Meteo, possibile neve nelle zone interne

Dopo la nevicata della scorsa notte a Busalla, anche nel corso della prossima è atteso un passaggio perturbato con associate precipitazioni in prevalenza deboli, anche nevose nelle zone interne. Venerdì - fa sapere Arpal - deciso miglioramento dal pomeriggio a partire da Ponente. Sabato sereno per buona parte della giornata, modesti addensamenti sparsi in serata.

Le temperature minime più basse si sono registrate a Monte Settepani (Savona) con -4.6, Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) con -4.3, Pratomollo (Genova) con -4.2, Colle di Nava (Imperia) -3.5, Calizzano (Savona) -3.3, Monte Pennello (Genova) e Casoni di Suvero (La Spezia) con -3.1. Sulla costa minime tra i 4.9 di Genova Centro Funzionale e i 6.3 di Imperia Osservatorio Meteo Sismico. Alle 11.45 ancora molti valori negativi nelle zone interne con il primato del freddo a Pratomollo (Genova) con -4.1 mentre la località più "calda" è Diano Castello (Imperia) con 13.2. Genova Centro Funzionale segna 7.4, Savona Istituto Nautico 7.5, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 11.7, La Spezia 7.6.

Da segnalare i venti settentrionali anche forti con raffiche (sui rilievi 104.4 km/h a Lago di Giacopiane, in costa 68.8 a Genova Porto Antico).

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 13 dicembre

Sono previste precipitazioni in prevalenza deboli o al più moderate su tutta la regione salvo l'estremo ponente, i fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale sul centro-levante della regione. Dalle prime ore possibili deboli spolverate nevose con accumuli non significativi a tutte le quote sulle valli interne, oltre i 400 metri nell'entroterra genovese. Zero termico in risalita nel corso della mattina. Intensificazione della ventilazione fino a burrasca dai quadranti settentrionali dal pomeriggio, raffiche fino 90-100 km/h su tutte le zone. Moto ondoso in aumento per onda da sud-ovest con possibili mareggiate su Tigullio e spezzino.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 14 dicembre

Ancora possibili mareggiate su Tigullio e spezzino per onda da sud-ovest, localmente agitato su genovese e capi esposti di imperiese e savonese.