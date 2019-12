Meteo Liguria, le previsioni per Natale e Santo Stefano

Dopo un autunno caratterizzato dal maltempo, il meteo sembra dare una tregua per le Feste. Se da una parte è presto per avere certezze sulle previsioni meteo per Capodanno, si può guardare con una certa sicurezza a quello che ci aspetta in questi ultimi giorni del 2019.

Secondo quanto riferisce Arpal, una progressiva rimonta anticiclonica sull'Europa Centro-Occidentale assicura giornate stabili con cielo in prevalenza soleggiato: Vigilia con passaggi di nuvolosità medio-alta a tratti consistente a Levante e locali addensamenti sul Centro; Natale con cielo ovunque sereno; a Santo Stefano cielo sereno al mattino, velature anche consistenti dalle ore centrali. Temperature superiori alla media del periodo.

Previsioni meteo di Arpal per martedì 24 dicembre 2019

Si prevede mare molto mosso per onda di libeccio.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 25 dicembre 2019 giorno di Natale

In serata ingresso di venti settentrionali con intensità fino a 40/50 km/h, localmente anche forti su rilievi e capi esposti. Fino al mattino ancora mare molto mosso per onda di libeccio; in serata mare localmente molto mosso sulla costa occidentale della regione.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 26 dicembre 2019 giorno di Santo Stefano

Non ci sono fenomeni meteo da segnalare.