Meteo Genova: Natale non benissimo, meglio a Capodanno

Feste di Natale non molto fortunate per quanto riguarda le previsioni meteo. Per farci un'idea su quello che ci aspetta nei prossimi giorni ci affidiamo ad Achille Pennellatore del centro meteo Portosole di Sanremo.

Sabato e domenica, giorno della vigilia, il cielo si manterrà poco nuvoloso. Poi, con tutte le dovute cautele in quanto più ci si spinge in avanti e più aumenta il rischio di errore, inizieranno a fare la loro comparsa sulla regione le prime nuvole, seguite da piogge. Le precipitazioni dovrebbero essere di lieve entità, ma le opportune valutazioni verranno fatte come sempre da Arpal e Protezione civile.

Per ora limitiamoci a un'idea preliminare di quello che potrebbe accadere, considerando che le previsioni meteo hanno un'alta percentuale d'errore, crescente dal 30% a 96 ore fino al 50% a 144 ore, come ricorda Pennellatore.

Previsioni meteo per Natale e Santo Stefano

Lunedì 25, Natale: vento fra SE e SW 5/15 nodi. Mare poco mosso. Poco nuvoloso nella mattinata, poi comparsa di qualche banco di nuvole basse fra il pomeriggio e la serata senza escludere qualche prima goccia da W nella serata o notte successiva. Visibilità in peggioramento. Stazionarie le temperature minime, in calo le massime, fra 13° e 15° per il minor soleggiamento.

Martedì 26, Santo Stefano: vento intorno SW 10/20 nodi localmente 25 al largo. Mare in crescita a mosso o molto mosso. Peggioramento con piogge deboli e sparse nella mattinata, in intensificazione dal tardo pomeriggio prendendo localmente carattere di temporale verso sera o nella notte. Neve in montagna, a media quota. Temperature tutto sommato miti.

Previsioni meteo per 27 e 28 dicembre

Mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre: tempo perturbato. Vento fra SW e W 15/25 nodi con ulteriori rinforzi al largo. Mare mosso o molto mosso sulla costa, a tratti agitato al largo. Molto nuvoloso o coperto con piogge e locali temporali. Neve in montagna. Forse qualche schiarita da W giovedì sera. Temperature sempre piuttosto miti.

Per Capodanno conviente attendere aggiornamenti nei prossimi giorni. Al momento pare che la notte del 31 sia senza piogge.