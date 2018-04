Meteo: 1 maggio bagnato sulla Liguria, le previsioni

Cambia il tempo sulla Liguria con l'arrivo di qualche pioggia. Precipitazioni che dovrebbero cadere anche nella seconda parte della giornata di martedì 1 maggio 2018.

Previsioni meteo di Arpal per lunedì 30 aprile 2018

Nella notte e fino alle prime ore del mattino bassa probabilità di temporali forti su tutta la regione, con possibili allagamenti localizzati. Possibili danni per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Osservare le norme di autoprotezione. Rapido miglioramento da Ponente con residui rovesci su su Tigullio, spezzino e valli interne fino al pomeriggio. Venti forti meridionali (55-65 km/h) su tutta la regione con raffiche di burrasca sui capi esosti dell'imperiese, in attenuazione dal pomeriggio. Mare molto mosso, localmente agitato sul genovesato per onda da sud-ovest.

Previsioni meteo di Arpal per martedì 01 maggio 2018

La presenza di un vortice sul Tirreno meridionale determina, dal pomeriggio, l'arrivo di piogge e rovesci sparsi, al più moderati, in estensione da Levante verso Ponente.