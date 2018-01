Cambia il meteo sulla Liguria, piogge in arrivo

«Ultime ore di bel tempo sulla Liguria prima dell'arrivo di un nuovo sistema frontale dall'Atlantico che riporterà condizioni perturbate nei giorni antecedenti il weekend». A metterlo nero su bianco nel suo Buongiorno Liguria è Limet, Centro meteo ligure.

La tendenza è confermata dalle previsioni di questo pomeriggio, sempre di Limet. «La fase anticiclonica che sta caratterizzando in questi giorni il Mediterraneo avrà vita breve. Da giovedì, infatti, una saccatura di origine atlantica inizierà ad avanzare spedita verso le nostre lande».

Per quanto riguarda quello che potrebbe avvenire nel wwekend ci affidiamo ad Achille Pennellatore del centro meteo Portosole di Sanremo, pur con le debite cautele. Linea indicativa di tendenza a sei giorni (alta percentuale d'errore, crescente dal 30% a 96 ore fino al 50% a 144). Sabato 27: vento fra E e NE 10/20 nodi localmente 25. Mare fra mosso e molto mosso. Instabile con ancora precipitazioni temporanee. Temperature massime in lieve calo. Domenica 28: vento intorno E 10/15 nodi localmente 20. Mare in calo a mosso. Qualche schiarita, piccolo progresso delle temperature massime. Lunedì 29 e martedì 30: dispettosa alternanza di passaggi nuvolosi e schiarite, nessuna precipitazione. Vento variabile 5/15 nodi, mare in calo a poco mosso, più tardivamente anche al largo.

Anche Arpal conferma lo scenario nel suo bollettino odierno con le previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 25 gennaio 2018

Nel corso della giornata saranno probabili su tutta la regione precipitazioni a carattere di locale rovescio o temporale generalmente di debole o moderata intensità.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 26 gennaio 2018

Precipitazioni diffuse con quantitativi significativi su tutta la regione salvo il Levante e probabili fenomeni temporaleschi generalmente moderati; zero termico in calo con possibili precipitazioni nevose su valli interne sopra i 500-700 m. Venti in rinforzo da Sud-Est sul mare e da Nord su imperiese e genovese, con locali raffiche fino a 50-60 Km/h. Mare in progressivo aumento fino a localmente agitato su genovese, Tigullio e spezzino.