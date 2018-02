Meteo Genova: termometro sempre più giù, possibili nevicate

L'inverno non accenna ad allentare la presa sulla Liguria, anzi le temperature in questi giorni sono al di sotto della media stagionale. Nei prossimi giorni questa situazione andrà consolidandosi e il termometro scenderà ancora, con possibili picchi in basso a zero gradi sulla costa.

Lo scenario dovrebbe manifestarsi da qui all'inizio della prossima settimana, periodo in cui ci attendono giornate in prevalenza asciutte, ma fredde. Eventuali lievi precipitazioni (al momento previste per sabato) potrebbero assumere carattere nevoso anche a bassa quota. Venti forti dai quadranti settentrionali da mercoledì a domenica. Per un quadro più preciso affidiamoci a esperti.

La situazione secondo Limet, centro meteo ligure

Aria più fredda, di matrice continentale, inizia a interessare i nostri lidi. Ne consegue una fase asciutta, ma moderatamente fredda. Dai comparti europei orientali comincia ad affluire sul Nord Italia, Liguria compresa, aria relativamente più fredda d'estrazione continentale. Ciò determina un aumento della ventilazione settentrionale e un abbassamento termico generale, il tutto in condizioni stabili.

La ventilazione settentrionale non permette l'attivarsi del fenomeno delle inversioni termiche nelle vallate interne. Freddo che quindi risulta più avvertibile in quota con valori molto al di sotto dello zero, in particolare in quota sull’Appennino e sulle Alpi Liguri: i valori minori sul monte Bue (GE) con -8.5°C, seguito dal Prato della Cipolla (GE) con -8.4°C e dal monte Beigua (GE), che pur essendo più in basso ed a pochissimi chilometri dal mare fa registrare un gelido -5.1°C. Tuttavia, il freddo si fa pungente anche alle medio-basso quote appenniniche e nei fondovalle: ne consegue che in tutte le località dei versanti padani si registrino valori termici negativi.

Temperature molto fresche anche lungo la costa, scese fino a +2/+3°C nel Golfo del Tigullio e nello spezzino. Si viaggia sui +4/+6°C nel capoluogo, più mite sul ponente con valori oltre i +6/+8°C.

Previsioni meteo di Arpal per martedì 20 febbraio 2018

Nelle prime ore ulteriore calo dei venti fino a generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Dal tardo pomeriggio nuovo rinforzo con venti fino a generalmente forti in serata su tutta la costa.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 21 febbraio 2018

Ulteriore intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali: generalmente forti, con locali raffiche fino a 80/90 km/h per tutta la giornata. Moto ondoso in aumento fino ad agitato al largo, localmente molto mosso su imperiese. Temperature ancora inferiori alla media con locali condizioni di disagio per freddo nelle zone maggiormente esposte ai venti da Nord. Possibili deboli, locali e brevi precipitazioni sui versanti padani nel corso della giornata.