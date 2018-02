Domenica soleggiata, ma peggioramento in arrivo

Domenica 11 febbraio all'nsegna del Sole e del bel tempo, ma la settimana che inizierà lunedì 12 febbraio potrebbero tornare le nuvole e qualche pioggia.

Le previsioni per domenica 11 e lunedì 12 febbraio

Bel tempo e sole per tutta la mattinata di domenica 11 febbraio, aumento della nuvolosità dalle prime ore del pomeriggio e soprattutto in serata. Lunedì 12 febbraio, invece, il tempo sarà molto instabile secondo i previsori di Arpal per il passaggio di un sistema frontale sul Mediterraneo occidentale e la formazione di un debole minimo depressionario sul Mar Ligure. Cielo molto nuvoloso o coperto con possibili deboli precipitazioni su Centro e sul Levante, variabilità con schiarite a tratti ampie a Ponente. Dal pomeriggio rinforzo dei venti settentrionali e un rapido abbassamento delle temperature con la possibilità di deboli nevicate sui rilievi del Levante al di sopra dei 400-500 metri sui versanti padani orientali.

La tendenza

Miglioramento possibile da martedì 13 febbraio con schiarite e tempo soleggiato probabilmente fino a giovedì 15. Ritorno della pioggia da venerdì 16, ma ovviamente la situazione rimane in evoluzione.