Meteo, le previsioni di inizio aprile: nubi in arrivo

Dopo un sabato soleggiato una domenica altrettanto serena dal punto di vista metereologico a Genova e provincia, ma è previsto un peggioramento con la nuova settimana che inizierà da lunedì 1 aprile 2019. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo Arpal per i prossimi giorni.

Previsioni meteo Arpal domenica 31 marzo 2019

Soleggiato con qualche velatura in transito nel pomeriggio ad iniziare da Ponente; venti deboli con locali rinforzi, a prevalente regime di brezza lungo le coste e mare calmo o quasi. Temperature stazionarie con massime anche intorno ai 20 gradi.

Previsioni meteo Arpal lunedì 1 aprile 2019

Poco o irregolarmente nuvoloso per nubi medio alte, più insistenti sul centro della regione e sul ponente. Venti in prevalenza deboli settentrionali, fino a moderati o localmente forti al mattino, sempre su centro e ponente, con graduale attenuazione nel pomeriggio. Mare mosso a ponente, poco mosso a levante con temperature minime minime stazionarie e massime in aumento

Tendenza meteo Arpal da martedì 2 aprile 2019

Nubi in aumento a partire da martedì 2 aprile 2019, secondo la tendenza pubblicata da Arpal sul proprio sito ufficiale, possibili piogge sparse mercoledì 3 aprile 2019 e tempo perturbato anche tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile 2019. Ovviamente si attendono previsioni più dettagliate e precise nei prossimi giorni.