Temporali in arrivo, scatta l'allerta su tutta la Liguria

Peggiora il tempo sulla Liguria, e la settimana inizia con un nuovo avviso di allerta gialla in vigore dalle 14 alla mezzanotte di lunedì 16 luglio.

La Protezione Civile ha emesso il bollettino sulla base delle previsioni Arpal: l’allerta è valida per i bacini piccoli e medi della regione alla luce della perturbazione che l’attraverserà in giornata.

Le prime precipitazioni, fa sapere Arpal, interesseranno la Liguria da metà mattinata, con una successiva intensificazione che porterà a una alta probabilità di fenomeni temporaleschi forti, anche associati a locali grandinate e colpi di vento. Lenta attenuazione dal tardo pomeriggio e completo esaurimento nel corso della notte. Locale rinforzo dei venti da Nord al passaggio del fronte, con mare localmente molto mosso sulla costa di Genova e provincia.

Le previsioni per i prossimi giorni

Lunedì 16 luglio: Il passaggio di una veloce perturbazione in movimento da Ovest verso Est determina un aumento delle condizioni di instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno la nostra regione da metà mattinata, con una successiva intensificazione che porterà ad una alta probabilità di fenomeni temporaleschi forti, anche associati a locali grandinate e colpi di vento. Lenta attenuazione dal tardo pomeriggio e completo esaurimento nel corso della notte. Locale rinforzo dei venti da Nord al passaggio del fronte, con mare localmente molto mosso tra A e B.

Martedì 17 luglio: Possibili residui fenomeni temporaleschi nelle prime ore della notte, in rapido esaurimento. Non si escludono isolati rovesci o temporali sui rilievi nel corso delle ore più calde. Il ritorno delle temperature sui valori del fine settimana porterà a locali condizioni di disagio fisiologico per caldo. Rinforzi dei venti fino a forti sul mare potranno localmente interessare le zone costiere, da Nord nelle prime ore, da Sud Ovest nel pomeriggio.

Mercoledì 18 luglio: Possibili isolati rovesci o temporali sui rilievi nel corso delle ore più calde. Un lieve calo delle temperature associato ad un aumento dei valori di umidità manterrà locali condizioni di disagio fisiologico per caldo, in particolare nelle aree urbane e nelle zone poco ventilate.

