Meteo, l'Epifania il bel tempo porta via

L'Epifania tutte le Feste porta via, ma sulla Liguria porta via anche il bel tempo. Da sabato 6 gennaio 2018 sono attese precipitazioni più o meno forti. Attenzione alla giornata di lunedì. Di seguito un quadro di quello che ci aspetta nelle prossime ore.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 6 gennaio 2018

La presenza di una saccatura sulla penisola Iberica attiva un flusso umido meridionale nei bassi livelli che favorisce possibili rovesci e temporali sparsi, al più moderati, su tutta la regione. Nel corso del giorno venti in graduale rinforzo dai quadranti settentrionali su centro-ponente della regione fino a forti, con raffiche di burrasca fino a 60-70 km/h, in particolare sui crinali, agli sbocchi delle valli e sui capi esposti dell'imperiese. Venti moderati su Tigullio e spezzino da Sud-Est con raffiche fino a 40-50 km/h.

Previsioni meteo di Arpal per domenica 7 gennaio 2018

Persiste il flusso umido di correnti meridionali con associati possibili fenomeni a carattere di rovescio o temporale, al più moderato, in particolare sulla parte centro-occidentale della regione. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno temporaneamente ad esaurirsi sul genovese. Ventilazione ancora forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca fino a 60-70 km/h, in particolare sui crinali e agli sbocchi delle valli, fino a 70-80 km/h sui capi esposti dell'imperiese. Venti moderati su Tigullio e spezzino da Sud-Est con raffiche fino a 50-60 km/h.

Previsioni meteo di Arpal per per lunedì 8 gennaio 2018

Dalle prime ore della notte piogge diffuse e rovesci sul ponente della regione e parte occidentale del genovese con quantitativi elevati e intensità moderate. Fenomeni in estensione, nel corso della giornata, a parte orientale del genovese e della regione con quantitativi significativi. Dalle prime ore del mattino bassa probabilità di temporali forti. Venti forti dai quadranti meridionali con raffiche fino a 60-70 km/h; nella prima parte del giorno venti forti da Nord-Est su parte occidentale dell'imperiese con raffiche fino a 60-70 km/h. In serata mare localmente agitato su genovese, Tigullio e spezzino per onda da Sud-Est.

Previsioni meteo per sabato 6 gennaio 2018 di Achille Pennellatore

Molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, intermittenti, deboli o moderate, rari rovesci sul Centro-Levante. Schiarite effimere e velate dalla fine del pomeriggio sul Ponente, poi nuova copertura dalla metà della notte circa. Limite pioggia/neve fra 1400 e 1600 metri.

Previsioni meteo per domenica 7 gennaio 2018 di Achille Pennellatore

Molto nuvoloso, senza precipitazioni sul Ponente, dove sarà ancora possibile qualche schiarita fuori posto. Sarà nella notte successiva, con l'avvicinamento del fronte freddo che potrà tornare a piovere da W, per il momento ancora a intermittenza, piogge deboli o moderate, raramente a carattere di rovescio. Quota neve in lieve abbassamento a 1300/1500 metri.

Previsioni meteo per lunedì 8 gennaio 2018 di Achille Pennellatore

Perturbato con piogge e temporali, fenomeni con più convincenti, il modello Arome prevede sulla costa fra 40 e 60 mm sul Ponente, leggermente superiore sul Centro-Levante. Quota neve fra 1.300 e 1.500 metri poi in abbassamento di 200 metri.