Meteo: raffiche di vento oltre 100 km/h, le previsioni

Dopo quello di ieri, oggi il centro meteorologico Arpal ha emanato un nuovo avviso per vento di burrasca forte da nord/nord-est, che caratterizza la giornata di oggi con raffiche attorno ai 130 km/h sui rilievi, a 100/110 km/h localmente lungo la parte centrale della costa regionale. Moto ondoso in rapido aumento fino a molto mosso, localmente agitato sulle coste del ponente regionale.

Lo zero termico ha iniziato a scendere, e nella nottata arriverà al suolo in alcune zone dell'entroterra: le valli Bormida, Scrivia, Trebbia e Vara domani potrebbero svegliarsi con 5-8 gradi in meno rispetto alle temperature minime odierne. Tuttavia, fin quando la ventilazione rimarrà sostenuta, il favonio determinerà temperature al di sopra dei valori attesi in questo periodo dell’anno, soprattutto lungo la costa.

Questi alcuni valori meteorologici misurati nella mattina: la temperatura più bassa è stata alle 8.00 al Sassello (SV) con -3.6°C; in costa La Spezia è stata il capoluogo più freddo, con 5.5°C, seguita da Imperia con 8.4, Genova con 8.7 e Savona con 9.5. Località più calde Levanto (SP) e Rapallo (GE) con +19.1°C (rispettivamente alle 11.00 e 12.00).

Per quanto riguarda il vento, la raffica più intensa finora è soffiata a Fontana Fresca, sopra Sori (GE), alle 12.10 con 145.8 km/h, seguita da Casoni di Suvero (SP), alle 10.50, con 141.8 km/h, e Monte Pennello (GE) a 112.32 km/h. A livello del mare alle 10.10 ad Arenzano l'anemometro è arrivato a 92.16 km/h.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 2 gennaio 2019

Un'irruzione di aria artica è associata già dal mattino a venti rafficati dai quadranti settentrionali con intensità tra burrasca e burrasca forte e raffiche fino a 130 km/h sui rilievi, 100/110 km/h localmente sulla costa del genovese, 80/90 km/h altrove. Moto ondoso in rapido aumento fino a molto mosso, localmente agitato per onda da est/nordest sulla costa di ponente. Il calo termico combinato all'intensa ventilazione favorisce condizioni di disagio fisiologico per freddo in serata, in particolare nelle valle interne.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 3 gennaio 2019

Nelle prime ore ancora venti forti settentrionali, localmente di burrasca con raffiche fino a 80/90 km/h su genovesato e crinali delle valli interne; progressiva attenuazione della ventilazione nel corso della mattinata fino a venti deboli o moderati già da metà giornata. L'ulteriore calo termico combinato all'intensa ventilazione favorisce condizioni di disagio fisiologico per freddo fino al mattino, in particolare nelle valli interne, più marcato su quelle di levante.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 4 gennaio 2019

Venti settentrionali moderati con locali raffiche fino a 50/60 km/h sui rilievi del centro della regione. Condizioni di disagio fisiologico per freddo nell'entroterra e localmente nelle valli interne dei versanti marittimi.