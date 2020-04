La 'fase 2' porta con sé la 'nuvola di Fantozzi'

La Liguria ha anticipato, rispetto al resto del Paese, l'inizio della fase 2. La notizia deve essere arrivata anche alla famosa 'nuvola di Fantozzi', che lunedì mattina si è fatta trovare puntuale sui cieli della regione. Scherzi a parte, la prima settimana di 'fase 2' in Liguria è prevista all'insegna del meteo variabile.

Se le previsioni meteo per la seconda parte della settimana sono ancora da prendere con cautela, una certezza arriva dalla giornata di martedì, quando sono attese precipitazioni. Ecco l'analisi dello scenario attuale da parte del centro meteo ligure Limet. «Addensamenti nuvolosi anche compatti di matrice marittima sul settore centro-occidentale, ampie schiarite con cieli sereni o al più poco nuvolosi sul Levante ligure sotto l'influsso di umide correnti meridionali. Così - scrive Limet - si presenta questa mattina il tempo sulla Liguria con temperature miti sia a livello del mare che nell'entroterra e sui monti. Una situazione meteo che vedrà un suo deterioramento nel corso della seconda parte della giornata e ancor più tra la prossima notte e la mattinata di martedì con l'ingresso di una perturbazione atlantica che riporterà le piogge in questa prima parte di primavera così avara di precipitazioni».

In aumento le temperature grazie alla ventilazione umida e mite meridionale. Sulla costa minime comprese tra +12 e +15°C mentre nell'entroterra queste scendono su valori compresi tra +8 e +11°C.

«L'evoluzione - conclude Limet - del tempo atteso per la giornata odierna vedrà una nuvolosità variabile che nel corso delle ore più calde lascerà spazio a qualche schiarita soleggiata anche sul settore centrale della regione. Nel corso del pomeriggio-sera assisteremo a una intensificazione della nuvolosità in un contesto ancora senza precipitazioni. La giornata di martedì inizierà sotto cieli molto nuvolosi o coperti sull'intera regione accompagnate da precipitazioni deboli sui settori di ponente, moderate anche sotto forma di rovescio sul settore-orientale in particolar modo nelle zone interne. Le temperature subiranno un leggero aumento ancora nei valori minimi e una diminuzione in quelli massimi».

La giornata di mercoledì dovrebbe essere asciutta, senza precipitazioni, ma giovedì potrebbero verificarsi temporali. Una previsione più attendibile per i prossimi giorni si avrà solo con il passare delle ore. Tanto la tradizionale partita fra scapoli e ammogliati non si potrebbe comunque disputare a causa delle restrizioni per l'emergenza coronavirus.