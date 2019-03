Meteo, in arrivo vento di burrasca e calo delle temperature

Il Centro Meteo Arpal ha emanato l'avviso per vento di burrasca forte da Nord-Nord Est. Infatti dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo, i venti rinforzeranno fino appunto a raggiungere l'intensità di burrasca o burrasca forte, con locali raffiche che potranno toccare i 120 km/h. Per il mare da segnalare il moto ondoso in rapido aumento fino ad agitato o localmente molto agitato al largo (localmente agitato sull'imperiese nella notte).

Anche per martedì 26 marzo sono attesi venti generalmente di burrasca o burrasca forte settentrionale, ancora con locali raffiche fino a 120 km/h, in parziale calo fino a forti o di burrasca nel corso della mattinata. Il mare, inizialmente agitato al largo, con possibili sconfinamenti sulla costa, sarà in lento calo già in mattinata.

Possibilità, fino alle prime ore di domani martedì 26, di deboli e isolate precipitazioni sul Levante, più probabili sui rilievi. Sempre martedì è atteso anche un calo delle temperature.

Dalle ore 15 di lunedì 25 marzo a tutta la giornata di martedì 26 marzo sino a cessate esigenze entrano in vigore le ordinanze del sindaco (numero 9/2016 e numero 60/2016), che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità:

divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”;

chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso;

chiusura al pubblico nella giornata di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali e di operatività interna.

Previsioni meteo di Arpal per lunedì 25 marzo 2019

In serata possibili deboli e isolate precipitazioni sul Levante, più probabili sui rilievi. Dal tardo pomeriggio venti in rinforzo da Nord, Nord Est fino a burrasca o burrasca forte, con locali raffiche fino a 120 km/h. Mare in rapido aumento fino ad agitato o localmente molto agitato al largo. Localmente agitato su imperiese nella notte.

Previsioni meteo di Arpal per martedì 26 marzo 2019

Nelle prime ore ancora possibili deboli e isolate precipitazioni sul levante della regione, più probabili sui rilievi. Venti generalmente di burrasca o burrasca forte da Nord, Nord Est, con locali raffiche fino a 120 km/h. In parziale calo fino a forti o di burrasca nel corso della mattinata. Mare inizialmente agitato al largo, con possibili sconfinamenti sulla costa, in lento calo già in mattinata. Temperature in calo.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 27 marzo 2019

Venti ancora da Nord o Nord Est moderati o localmente forti, con raffiche fino a 50/60 km/h.