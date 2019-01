Meteo Genova, le previsioni per il fine settimana

Fine settimana dai due volti per quanto riguarda il meteo a Genova. Stando alle previsioni di oggi, venerdì 25 gennaio 2019, sabato ci attende una giornata soleggiata con temperature in leggero aumento. Domenica invece possibili piovaschi e temperature minime in ulteriore rialzo.

«Nel weekend - si legge nel 'Buongiorno Liguria' di Limet, centro meteo ligure - si prevede un aumento della nuvolosità e un rialzo termico, a causa dell'instaurazione di correnti meridionali umide e più miti. Un nuovo affondo di aria fredda da nord ovest potrebbe concretizzarsi nella prima parte della prossima settimana, ma è troppo presto per i dettagli».

Insomma se nel weekend avete in programma una giornata all'aria aperta e una dedicata a commissioni varie, forse meglio programmare la prima sabato.