Meteo: fine settimana dai due volti, le previsioni

Sarà un fine settimana a due volti quello tra sabato 21 e domenica 22 settembre 2019: secondo le previsioni degli esperti di Arpal dopo un sabato all'insegna del bel tempo potrebbe arrivare una domenica perturbata con piogge diffuse.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 20 settembre 2019

Il bel tempo è tornato sulla Liguria: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione anche grazie al permanere di un flusso sostenuto dai quadranti settentrionali. Temperature minime in flessione, venti ancora settentrionali fino a forti rafficati su Centro-Ponente, fino a moderati a Levante con locali rinforzi. Mare molto mosso a Ponente e mosso a Levante in mattinata, in calo nel pomeriggio.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 21 settembre 2019

Dopo una mattinata di tempo soleggiato, nel pomeriggio si attende un deciso aumento della nuvolosità con possibili isolati piovaschi serali a causa dell'approssimarsi di una perturbazione da ovest e nord-ovest. Venti in mattinata fino a forti rafficati sul Centro-Ponente e moderati con locali rinforzi a Levante; parziale attenuazione nel pomeriggio. Mare poco mosso a Levante, da mosso a poco mosso in serata a Ponente.

Previsioni meteo di Arpal per domenica 22 settembre 2019

Tempo perturbato con piogge diffuse, temperature in calo e venti forti. Piogge residue e poi lento miglioramento nella giornata di lunedì 23 settembre.