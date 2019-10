Meteo Liguria, le previsioni per il primo weekend di novembre

Novembre inizia all'insegna del maltempo sulla Liguria. O meglio, il primo giorno del mese non sono attesi fenomeni significativi, ma nel weekend è meglio iniziare a pensare ad attività da fare al coperto. Al momento non è stata diramata alcuna allerta, ma conviene seguire i prossimi aggiornamenti. Il bollettino odierno di Arpal si ferma a sabato, ma, stando alle attuali previsioni, anche la domenica dovrebbe essere caratterizzata da precipitazioni.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 31 ottobre 2019

Un impulso instabile di origine atlantica favorisce condizioni di moderata instabilità con possibili rovesci ed isolati temporali, al più moderati, più probabili sugli estremi della regione. Dal pomeriggio venti forti dai quadranti settentrionali con locali raffiche fino a burrasca su AB (60-70 km/h) specie sui crinali e agli sbocchi delle valli.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 1 novembre 2019

Nella notte e fino a metà giornata ancora venti forti dai quadranti settentrionali su AB con raffiche locamente fino a burrasca (60-70 km/h), specie sui crinali e agli sbocchi delle valli.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 2 novembre 2019

Un fronte atlantico interessa la regione a partire dalle prime ore del mattino con piogge diffuse e rovesci con quantitativi cumulati elevati su C, significativi su ABDE e con intensità fino a moderate su C. Possibili fenomeni temporaleschi specie sul Centro-Levante, più probabili a partire dalle ore centrali, con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BEC. Venti forti, dai quadranti meridionali su C, settentrionali su AB, con raffche fino a burrasca. Situazione in evoluzione, si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti.

La suddivisione in zone del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

