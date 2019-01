Meteo: avviso per vento, temperature in calo

Dopo una notte di San Silvestro e un Capodanno trascorso all'insegna del bel tempo, il centro meteorologico Arpal ha emanato l'avviso per vento di burrasca forte da nord/nord-est, che caratterizzerà la giornata di mercoledì 2 gennaio con raffiche fino a 100/120 km/h, in particolare sui rilievi e allo sbocco delle valli. Contemporaneamente, lo zero termico scenderà passando dai tremila metri del mattino a circa 600/800 metri della sera: l'azione combinata di vento e basse temperature determina, nella seconda parte della giornata, condizioni locali di disagio fisiologico da freddo.

Mare localmente agitato al largo, con possibili sconfinamenti sulle coste del ponente regionale.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 2 gennaio 2018

Nel corso della mattinata rapido aumento dei venti dai quadranti settentrionali. Venti generalmente di burrasca e localmente di burrasca forte da Nord o Nord Est per tutta la giornata, con raffiche fino a 100/120 km/h, in particolare sui rilievi e allo sbocco delle valli. Iniziale parziale attenuazione nelle ultime ore della giornata. Temperature in diminuzione con locali condizioni di disagio fisiologico nella seconda parte della giornata. Mare in aumento al largo fino ad agitato, con possibili locali sconfinamenti da Est sulla costa di ponente.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 3 gennaio 2018

Nelle prime ore ancora venti da Nord o Nord Est, forti o localmente di burrasca, in progressiva attenuazione nel corso della mattinata fino a deboli o moderati. Moto ondoso in calo. Temperature in ulteriore diminuzione nel corso della notte con probabili condizioni di disagio fisiologico per freddo.