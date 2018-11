Cielo sereno con temperature in calo, ma si attende un peggioramento

Domenica 18 novembre all'insegna del cielo sereno e del bel tempo, ma continuano a scendere le temperature a Genova e provincia, comprese sulla costa tra i 6 e i 10 gradi nel corso della mattinata.

Previsioni meteo 18 e 19 novembre 2018

Secondo le previsioni di Arpal oggi ,domenica 18 novembre, il cielo sarà generalmente sereno salvo addensamenti sparsi sui versanti padani con venti forti settentionali. Per quello che riguarda invece lunedì 19 novembre al mattino ancora cielo in prevalenza sereno, ma nel corso della giornata il transito di un minimo depressionario sul Mediterraneo occidentale favorirà un progressivo aumento della nuvolosità con possibili deboli precipitazioni dalla serata: pioggia lungo le coste e possibili deboli nevicate a quote collinari, sopra ai 400-600 metri, sui versanti padani e sui rilievi alpini. Temperature in ulteriore diminuzione.