Domenica nuvolosa, ma il Sole sta per tornare

Una domenica all'insegna delle nubi basse, soprattutto nel corso della mattinata, per poi lasciare spazio al ritorno del Sole con l'inizio della nuova settimana da lunedì 17 giugno 2019. Questo il quadro che emerge dalle ultime previsioni meteo di Arpal.

Previsioni meteo di Arpal per la Liguria per domenica 16 giugno 2019

Una lenta rimonta anticiclonica favorisce il ritorno del Sole che sarà però ancora disturbato in mattinata da addensamenti residui sul centro-Ponente. Nell'entroterra ci aspettiamo cumuli pomeridiani accompagnati da isolati e deboli rovesci

Venti: localmente moderati orientali in mattinata, deboli variabili o in regime di brezza nel pomeriggio. Valori medio alti per quello che riguarda l'umidità, mare mosso, in calo fino a poco o localmente mosso. In aumento, infine, le temperature massime.

Previsioni meteo di Arpal per la Liguria per lunedì 17 giugno 2019

Continua la rimonta dell'anticiclone che porta una giornata di sole. Segnaliamo solo cumuli ad evoluzione diurna nell'entroterra anche associati a isolati piovaschi o deboli rovesci; non si escludono locali sconfinamenti sulle coste. Valori medi per quello che riguara l'umidità, temperature minime stazionare, ma in aumento le massime. Poco mosso, infine, il mare.

Previsioni meteo di Arpal per la Liguria per martedì 18 giugno 2019

Secondo le previsioni di Arpal la tendenza per martedì 18 giugno 2019 è a una giornata di Sole con qualche di modesta entità. Tendenza, anche se è ancora presto per dirlo con certezza, che dovrebbe essere confermata anche per mercoledì 19 e giovedì 20 giugno 2019.