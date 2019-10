Le previsioni per i prossimi giorni dopo una domenica autunnale

Dopo una domenica all'insegna della pioggia si apre una nuova settimana lunedì 14 ottobre 2019, che sarà ancora caratterizzata dal maltempo. Ecco le previsioni meteo Arpal per Genova e la Liguria per lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2019.

Previsioni meteo di Arpal per domenica 13 ottobre 2019

Deboli piogge sparse secondo i previsori Arpal, più persistenti sulle zone ABD. In serata raffiche di vento da Nord-Est 50-60 km/h sui capi esposti di A.

Previsioni meteo di Arpal per lunedì 14 ottobre 2019

Per tutta la giornata di lunedì 14 ottobre 2019 avremo, secondo i previsori di Arpal, deboli piogge diffuse e persistenti sui settori ABD, a carattere sparso sulle restanti zone. Le piogge saranno associate a rovesci o temporali di intensità inizialmente fino a moderata; nel pomeriggio è atteso un progressivo aumento dell'instabilita e non si escludono isolati episodi forti nelle ultime ore del giorno e nella notte sui settori ABD.

Previsioni meteo di Arpal per martedì 15 ottobre 2019

Martedì 15 ottobre 2019 gli esperti di Arpal prevedono piogge diffuse e persistenti fin dalle prime ore della notte in estensione da Ponente a Levante con quantitativi cumulati significativi sui settori ADE ed elevati su BC; le piogge avranno intensità fino a moderata e saranno associate su tutte le zone a probabili temporali forti. Venti 50-60 km/h da sud-est rafficati su BC; moto ondoso in aumento con mare molto mosso, localmente agitato anche sottocosta la sera su C.

La suddivisione in zone del territorio regionale