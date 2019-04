Meteo, le previsioni del week-end: temporali in arrivo

Fine settimana all'insegna dell'instabilità sulla Liguria. Variabilità nella giornata di sabato 13 aprile, piogge e temporali, invece, domenica 14 aprile 2019.

Previsioni meteo Arpal sabato 13 aprile

Ancora spiccata variabilità con nuvolosità irregolare o variabile, localmente associata a qualche debole piovasco. Schiarite più ampie nelle ore centrali della giornata, seguite da un nuovo peggioramento nel corso del pomeriggio e della sera per l'approssimarsi di una perturbazione in arrivo da Nord che potrebbe portare già nella serata i primi temporali. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie

Previsioni meteo Arpal domenica 14 aprile

Rapido passaggio perturbato associato all'ingresso di un nucleo di aria fredda in discesa dalle Alpi. Nelle prime ore della giornata si attendono piogge diffuse su gran parte della regione con isolati rovesci o temporali anche di forte intensità, più probabili su Centro e Levante. Non si escludono locali grandinate e deboli spolverate nevose al di sopra dei 1000 metri. Dal pomeriggio, il deciso rinforzo dei venti da nord favorirà ampie schiarite a Ponente, nuvolosità variabile a Levante. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione.