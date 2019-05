Meteo Genova, nel weekend passaggio di una veloce perturbazione

Domenica 12 maggio è l'ultimo giorno in cui è possibile tenere acceso il riscaldamento nei condomini, come da ordinanza del sindaco. I caloriferi a Genova avrebbero dovuto essere spenti dal 15 aprile, ma il Comune ha consentito di tenerli accesi oltre, viste le temperature basse per la stagione.

Dunque è finalmente finito il periodo di freddo fuori stagione? Parrebbe di sì anche se c'è un'altra perturbazione all'orizzonte, che per fortuna sarà breve.

Previsioni meteo di Arpal per la Liguria per giovedì 9 maggio 2019

Locali rinforzi dei venti da Sud-Ovest intorno ai 40-50 km/h sulle coste della riviera di ponente. Dal tardo pomeriggio mare molto mosso sulle coste a ponente in estensione al resto della regione.

Previsioni meteo di Arpal per la Liguria per venerdì 10 maggio 2019

Mare molto mosso in calo già in mattinata a partire da Ponente.

Previsioni meteo di Arpal per la Liguria per sabato 11 maggio 2019

Aumento dell'instabilità dal pomeriggio per il passaggio di una veloce perturbazione: possibili rovesci o temporali anche moderati.

Domenica dovrebbbe essere una giornata caratterizzata dal bel tempo.