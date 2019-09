Meteo Genova: settimana di sole, tranne un giorno

Dopo una giornata di tregua dal maltempo, domani «il passaggio di una perturbazione a ovest dell'Italia coinvolgerà marginalmente la Liguria, portando piogge sparse e rovesci, al più moderati», fa sapere Arpal. Il resto della settimana però dovrebbe essere asciutto, con temperature in aumento.

Previsioni meteo di Arpal per martedì 10 settembre 2019

Il passaggio di una perturbazione ad ovest dell'Italia coinvolge marginalmente la Liguria favorendo una bassa probabilità di temporali forti su imperiese con possibili allagamenti localizzati. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento, trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Osservare le norme di autoprotezione. Altrove piogge sparse e rovesci, al più moderati. Dal pomeriggio fenomeni in esaurimento a partire da Levante. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali fino a forti sulla costa fra il confine di Stato e Portofino anche rafficati (50-60 km/h).

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 11 settembre 2019

Nelle prime ore del giorno venti ancora forti dai quadranti settentrionali sulla costa fra il confine di Stato e Portofino, anche rafficati (40-50 km/h), in attenuazione nella seconda metà della giornata.